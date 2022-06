Wohnzimmer gestalten mit Möbeln im Mid-Century-Stil

Auch unsere Möbelexperten von Connox haben so einige Mid-Century-Möbel in petto, mit denen ihr euer Wohnzimmer gestalten könnt. Was Couchtische angeht, waren Mitte des 20. Jahrhunderts filigrane, reduzierte Designs gefragt. Viereckige und runde Klassiker bekamen Konkurrenz von ovalen, dreieckigen und organisch geformten Tischen, die frischen Wind in die Wohnzimmer brachten. Schlanke, aber stabile Beinchen und natürliche Materialien sind weitere Kennzeichen der beliebten Retro-Tische. Dieser Couchtisch wurde von Gesa Hansen als Teil der Remix Collection für ihr eigenes Design-Label The Hansen Family entworfen und orientiert sich am klassischen skandinavischen Minimalismus.