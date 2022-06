Very British – Wohnideen für England-Fans

Während sich bei uns in Deutschland kaum noch jemand an die gute alte Telefonzelle erinnern kann, hat sie in Großbritannien längst absoluten Kultstatus erlangt. Zugegebenermaßen sehen die charakteristischen roten Kabinen im eleganten Vintage-Look aber auch wesentlich stylisher aus als die gelben Plastikzellen, die uns hierzulande vorgesetzt wurden. Kein Wunder also, dass die klassischen roten Telefonzellen nicht nur ein beliebtes Fotomotiv für Touristen aus aller Welt sind, sondern sich auch auf zahlreichen Posterdrucken, Kunstwerken und anderen Wohnaccessoires wiederfinden. Wie zum Beispiel auf dieser coolen Türfolie, mit der man sich eine Extraportion Brit Chic in die Wohnung holen kann.