6 Tipps, die wirklich gegen Staub helfen

Letztlich werdet ihr wahrscheinlich den Staubsauger am häufigsten benutzen, um eure Wohnung regelmäßig auf Vordermann zu bringen. Wenn ihr regelmäßig durchlüftet, putzt und für eine ausgeglichene Luftfeuchtigkeit in allen Räumen sorgt, empfiehlt es sich, etwa zwei- bis dreimal die Woche durchzusaugen. Nehmt euch an einem der Tag der Woche besonders viel Zeit für eine Grundreinigung, so hat der Staub gar keine Zeit, sich in eurem sauberen und frischen Zuhause abzusetzen!

Auch beim Staubsauger gilt es, auf Qualität zu achten. Schafft euch lieber einen hochwertigen Staubsauger an, der wirklich etwas kann, als ein Gerät, mit dem ihr immer wieder kämpfen müsst. Das macht keinen Spaß und wird auch zur großen Last, wenn es an das regelmäßige Staubsaugen geht. Wie ihr seht, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um den Staub in eurem Zuhause am Ausbreiten zu hindern. Sorgt regelmäßig für Frische, schafft euch wunderschöne Pflanzen an und plant gezielt Termine zum Putzen ein – so kann nichts mehr schief gehen, mit dem staubfreien Zuhause!