Fantastische Ideen für die Dachterrasse

Der Frühling ist da und die Temperaturen steigen langsam an – dieser Wetterumschwung macht Lust auf Sommer, Sonne, Entspannung und Genuss pur. Dies lässt sich am allerbesten auf einer perfekt gestalteten und gemütlichen Dachterrasse genießen. Ihr habt eine eigene Dachterrasse aber bis jetzt konntet ihr noch keine Zeit finden, um diesen besonderen Ort weit über den Dächern in der Stadt in eine Oase der Ruhe und euren allerliebsten Rückzugsort zu verwandeln? Dann wird es aber höchste Zeit!

Sichtschutz, Pflanzen und die passenden Möbel — wir haben für euch kreative Ideen zusammengestellt, wie ihr eure Dachterrasse sommerfit und besucherfreundlich macht!