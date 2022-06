9 bezaubernde Ideen, wie du garantiert deine Wände gestalten möchtest

Schon haben wir uns wieder verliebt! Und zwar in diese Tapete von Photowall, die garantiert in jedem Raum für Aufsehen sorgt. Dabei besticht sie vor allem durch das liebliche Motiv zarter Blumen, das romantisch-verspielt und überaus erfrischend wirkt. Ganz besonders dekorativ wirkt dazu das entzückende Arrangement in Form einer kleinen Holzbank und dem Korb mit dem passend zur Tapete gepflückten Blumenstrauß. Die Körbe und die Vase runden die Komposition optimal ab. Damit man jedoch nicht schnell die Freude an einer Fototapete verliert, sollte man diese, um Wände zu gestalten, bedacht und sparsam einsetzen. Besonders gut geeignet ist dafür beispielsweise der Flur, der mit dieser Wandgestaltung garantiert zum Highlight der Wohnung wird und für Staunen bei den Besuchern sorgt.