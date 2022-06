9 Ideen für einzigartiges Schlafzimmer Design

Dieser Kleiderständer von Klybeck ist unser Liebling in diesem Ideenbuch zum Thema Schlafzimmer Design. Denn er ist anders, nicht nur schön, sondern auch nützlich, schlicht und elegant, einfach besonders und zudem in Handarbeit gefertigt. Was wollen wir mehr? Entworfen wurde dieses Exemplar von dem jungen Möbelschreiner und Designer Baptiste Ducommun, der diesen in seinem Atelier in Basel gefertigt hat. Mit dem Kleiderständer sorgen wir nicht nur für Individualität, sondern holen auch ein Stück Natur in unsere Räumlichkeit. Zusammen mit reinen Tönen wie Weiß harmoniert das Holz besonders gut und wird zum absoluten Blickfang.