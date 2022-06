Das Beton nicht immer puristisch und abgehoben wirken muss, wird hier besonders schön deutlich, denn das Material gliedert sich natürlich ein und sticht nicht in den Vordergrund. Hier dient der Werkstoff als rahmendes Glied und säumt einen Teil der Wand. So erfüllt dieses Bauteil einen gestalterischen sowie funktionalen Zweck. Die kleinen Kreise an der linken und rechten Seite sowie in der Mitte sind ein schlichtes gestalterisches Element der Schalung, die dem Spritzschutz das Attribut der Strenge nehmen. Wer sich ebenso unschlüssig ist, ob er die Küche in hellen oder doch lieber in dunklen Tönen einrichten will, der trifft mit Beton die perfekte Mitte. Wenn euch die Verwendung von Beton im Innenraum gefällt, findet ihr weitere Anregungen in dem Ideenbuch: Beton-Optik für zuhause