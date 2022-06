Grandiose Verwandlung einer Wohnung

Auch hier finden wir den alten Parkettboden und die Holzdecke wieder, außerdem ein kleines in der Wand verbautes Regal. Wer viel Vorstellungskraft mitbringt, sieht hier vielleicht schon das Potenzial dieses kleinen Zimmers. Aber würdet ihr hier schlafen wollen? In diesem Zustand kann man sicher nicht von einem Ort der Ruhe sprechen. Dann mal ran an die Arbeit…