Modern und zeitlos: Flachdach-Villa mit Meerblick

Da sich das Grundstück am Meer befindet, war beim Bau des Hauses vor allem die Ausrichtung zum Wasser wichtig, um von nahezu jedem Ort im Haus die schöne Aussicht genießen zu können. Um auch den Platz in der obersten Etage bestmöglich nutzen zu können, entschied man sich für ein Flachdach. Die Fassade wurde aus zeitlosen weißen Gipskarton-Platten und Holzschindeln konstruiert. Durch die großen Fenster genießt ihr einen atemberaubenden Blick in die grüne Landschaft.