Die schönsten Wohnideen für die Küche

Wer in seiner Küche einen Esstisch stehen hat, hat dort auch gleichzeitig einen Platz an dem sich alle versammeln können. Hierbei ist wichtig: Wie viel Platz steht für den Tisch zur Verfügung? Wie viele Leute sollen am Tisch sitzen können? Welche Form soll der Tisch haben, rund oder eckig? Welche Stühle sollen dem Tisch beigestellt werden?

Wer nicht immer einen riesigen Tisch in seiner Küche stehen haben will, kann auf ausziehbare Tische zurückgreifen. Wenn der Tisch nicht gebraucht wird, kann man so Platz einsparen und hat trotzdem immer genügend Platz, wenn viele Gäste zu Besuch kommen. Die Wahl der Tischform hängt auch davon ab für welche Gelegenheit er genutzt werden soll. Will man viele Leute auf einmal zusammen bringen, bieten sich eckige Tische an, die man auch leicht zusammenschieben kann. Eckige Tische wirken jedoch weniger gemütlich als runde Tische, die zugleich auch mehr Wohnlichkeit ausstrahlen. Sie kommen ein bisschen wie ein Sitzkreis daher, an dem man kommunikativ zusammen sitzen kann.