Checkliste: Welche Küchenutensilien brauche ich?

Bevor ihr unsere nützliche Checkliste Erste Wohnung durchschaut, empfiehlt es sich, die Küche zu organisieren und Platz zu schaffen. Da der Wohnraum allgemein, insbesondere aber in der Stadt immer teurer und knapper wird, müssen sich immer mehr Menschen mit weniger Quadratmetern und kleinen Küchen arrangieren. Aus der Not eine Tugend zu machen, zahlt sich aus! Wer seine kleine Küche smart plant – unter Umständen in Zusammenarbeit mit einem Küchenplaner – der kann trotz der Größe der Küche alle benötigten Küchensachen, die zur Grundausstattung Küche zählen, unterbringen.

Sauberkeit ist ebenfalls ein wichtiger Punkt, der in kleinen und großen Küchen gleichermaßen zu beachten ist. Auch auf das Thema Hygiene in der Küche geht unsere Checkliste ein.

Sucht ihr ein Geschenk für die erste Wohnung? In unserer Liste findet ihr schöne Aufmerksamkeiten und größere Geschenke – für jedes Budget ist etwas Passendes dabei.