homify 360°: Neugestaltung des Centre Clignancourt an der Sorbonne

Auch für die Sporthalle wurde ein Boden in Gelb gewählt. Da er durch die Markierungen für die verschiedenen Sportarten bereits einen etwas unruhigeren Touch erhält, wurden die Wände in verschiedenen Grautönen gestaltet und die farbigen Kästen auf Orange beschränkt. Die an der rechten Längsseite entlanggezogene Plexiglasfront unter der Decke sowie mehrere kleinere Fenster in den anderen Wänden lassen viel natürliches Licht herein. Die Decke wurde mit Stahlträgern in modernen Design entworfen. Insgesamt ergibt sich ein warmes und gleichzeitig dynamisches Ambiente, das außer für die universitären Sportveranstaltungen auch von den Anwohnern des 18. Arrondissement für Sportkurse genutzt werden kann.