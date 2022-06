Wenn der Anbau dem Wohnhaus Konkurrenz macht

Zum Schluss noch ein Blick aufs Esszimmer, das den Übertritt zum Bestandshaus markiert und genauso modern und stylish gestaltet wurde wie das Wohnzimmer. Lediglich der Bodenbelag zeigt an, dass man sich hier in einem anderen Bereich befindet. An die Stelle der grauen Fliesen rückt jetzt ein warmer, heller Parkettboden, der die strahlend weißen Wände und die modernen weißen Möbel perfekt ergänzt. Die blauen Stühle führen die Farbgestaltung aus dem Wohnzimmer fort und unterstreichen so die klare Linie, die Interior Design, Architektur und Außenraumgestaltung vereint.