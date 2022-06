Skulpturen im Garten

Buddhafiguren für den Garten gibt es in den unterschiedlichsten Formen, Größen und Variationen, die alle eine bestimmte religiöse Bedeutung haben, aber vor allen Dingen Ruhe, Frieden und Harmonie ausstrahlen. Und da der Garten nun mal ein Ort der Entspannung ist, verwundert es kaum, dass sich diese Skulpturen so großer Beliebtheit erfreuen. Das Tolle: Sie passen in minimalistisch-moderne Gärten genauso wie in asiatisch gestaltete, romantische, verwunschene oder klassische Umgebungen.