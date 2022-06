6 Gründe, warum ihr ein Keramik-Waschbecken braucht

Klassische Sanitär-Keramik-Waschbecken glänzen im wahrsten Sinne des Wortes mit ihrem Aussehen. Bestandteilen wie Ton und Kaolin wird Feldspat und Quarz beigemischt. Dann bekommt die Rohkeramik eine Glasur aus Quarz, Kreide, Feldspat und anderen Bestandteilen und wird gebrannt.

Daraus entsteht dann genau das, was das Aussehen der Keramik-Waschbecken so hochwertig macht: eine hygienisch glatte und hochglänzende Oberfläche. Das elegante Design ist in Bädern extrem gern gesehen, weil es nicht nur hochwertig aussieht, sondern auch extrem robust ist. Haare Färben? Kein Problem. Die glänzende Oberfläche ist unempfindlich gegenüber Farbe.

Aber auch wer es individueller mag wird bei Keramik-Waschbecken fündig. Während sich die klassisch weißen Waschbecken unauffällig in Bad und Küche integrieren lassen, liefern knallbunte und gemusterte Waschbecken in Küche und Bad einen echten Hingucker. Sie können einfach bemalt und so je nach Belieben gestaltet werden.