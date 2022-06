Große Lampen

Bei der Gestaltung dieses futuristischen Optikergeschäft in Mazara del Vallo in Sizilien hat das Labor Weltenbau darauf geachtet, dass von der Vitrine über die Sitzgelegenheit bis hin zur Beleuchtung alles stimmig ist. Das Motto dabei: Space-Style. So sieht die Deckenlampe aus wie eine Aneinanderreihung vieler Schreibtischlampen.