Ein Haus, das alles hat

Das Wohnzimmer befindet sich in einem Luftraum und wartet mit einer überdimensionalen Deckenhöhe auf. Dadurch gewinnt der eigentlich kleine Raum an enormer Dimension. Ein Galerie verbindet das Erdgeschoss mit der ersten Etage. Vom Innenraum kann man in die Outdoor-Küche blicken, die sich in dem zuvor schon gesehenen, steinernen Kubus anordnet.