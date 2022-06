Farbakzente in der Küche

Man kann in einer Küche auch ohne knallige Möbel, Fronten, Accessoires oder Tapeten farbenfrohe Akzente setzen. Diese Küche hier ist komplett in Weiß und Edelstahl gehalten, bekommt aber durch farbiges Licht ein ganz besonderes Flair verliehen. Der Clou: Die Farbe der Beleuchtung kann man nach Lust und Laune wechseln. So hat man immer genau die Farbe in der Küche, die gerade der eigenen Stimmung am besten entspricht.