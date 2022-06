So grandios kann der Kolonialstil sein

Die Küche schließt sich nahtlos an den Essbereich an und entspricht somit voll und ganz der heutigen Vorstellung von zeitgemäßem Wohnen. Auch in der Formensprache, Ausstattung, Farbwahl und Accessoires orientiert sich dieser Raum an modernen Ansprüchen. Hier sind es lediglich der Boden und die Fensterbögen, die an den kolonialen Ursprung erinnern