Gemütliches und äußerst sparsames Haus

Was an der Seite an Fenstern fehlt, gleicht die Architektur des Hauses auf der Rückseite wieder aus. Denn die Rückseite des Hauses zeigt eine großzügige Fensterfront. Die Wand wird dadurch beinahe durchgehend transparent und viel Licht und Wärme dringt in das Innere des Hauses. Sowohl das Wohnzimmer als auch das Schlafzimmer sind lichtdurchflutet und von jedem dieser Zimmer aus haben wir einen wunderschönen, unverstellten Blick auf den Garten. Die Immobilie profitiert dadurch ebenfalls von einer natürlichen Belüftung. Was für eine Ersparnis! Der Garten samt Terrasse, die an den Essbereich angrenzt, dient zur Erholung. Hier können die Eigentümer ungestört entspannen und gesellschaftliche Abende mit Freunden und Familie verbringen.

