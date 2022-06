Dieses Haus glänzt mit purer Eleganz

Wir zeigen euch heute eine bezaubernde Familien-Villa in Mercedes, Buenos Aires. Auf den Spuren der Architektin Jorgelina Alvarez wandeln wir durch die einladenden Räume und lassen uns von ihrem unübertrefflichem Charme inspirieren. Der Auftrag der Hauseigentümer lautete, eine Residenz mit flexiblem Design zu schaffen. Das Haus sollte in der Lage sein, problemlos Freunde und Familien aufzunehmen und ihnen ein guter Gastgeber zu sein. Es sollte ein Zuhause geschaffen werden, dass komfortabel, geräumig, hell und freundlich ist – kurzum, ein Haus, in dem sich jeder Gast auf Anhieb wohlfühlt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Räume, in denen das gesellschaftliche Leben und Zusammenkommen stattfinden, sind äußerst offen gestaltet. So bilden die Räume eine Einheit, in der niemand ausgestoßen wird und sich ein jeder willkommen fühlt.

Kommt mit uns und entdeckt eines der einladensten Häuser, die wir bislang vorgestellt haben.