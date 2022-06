Gästetoiletten mit dem gewissen Etwas

Heute geht es bei uns um ein Thema, das auf den ersten Blick nur wenig Glamour versprüht und auch sonst eher etwas kurz kommt, wenn es um Style und Design geht – die Toilette. Genauer gesagt widmen wir uns heute dem Gäste-WC, denn auch wenn es von der Quadratmeterzahl meist zu den kleinsten Räumen im Haus gehört, heißt das noch lange nicht, dass wir es vernachlässigen oder vergessen sollten. Ganz im Gegenteil: Unsere Gäste sollen sich bei uns zuhause doch wohlfühlen – und zwar in jeder Situation und an jedem Ort. Deshalb haben wir euch heute ein paar eindrucksvolle Beispiele mitgebracht, die euch zeigen, was man aus dem Gästebad alles machen kann. Das Tolle: Gerade weil dieser Raum meist eher klein geraten ist, können wir was die Wandgestaltung, Materialien und Co. angeht, ruhig aus dem Vollen schöpfen und klotzen anstatt zu kleckern. Und schon wird das Gäste-WC zum neuen Lieblingszimmer im Haus - und zwar nicht nur für die Gäste.