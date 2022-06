Zurück zur Schule: Die ideale Schreibtischlampe auswählen

Diese Tischleuchte mit einem zweigliedrigen Standardarm kommt im klassischen Design daher. Der flexible Arm erlaubt es uns, das Licht auf einen bestimmten Punkt zu richten, um so an etwas zu arbeiten, ohne die Augen zu überanstrengen. Wenn wir den Standort für die Lampe auswählen, sollten wir daran denken, dass fokussierende Lampen viel Schatten werfen. Wer Linkshänder ist, sollte daher die Lampe so aufstellen, dass das Licht von rechts kommt, so wirft unsere Hand beim Schreiben keinen Schatten auf das eben Geschriebene. Für Rechtshänder gilt natürlich das Gegenteil. Für Arbeiten am Computer sollte am besten die gesamte Tastatur ausgeleuchtet sein. Generell gilt für Schreibtischlampen mit Fokuslicht, dass in unserem Arbeitszimmer am besten noch eine zweite Lichtquelle mit weiter streuender Beleuchtung vorhanden sein sollte.