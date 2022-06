Bau- und Denkmalpflege: Neuer Glanz für alte Steine

Der klassizistische Pavillon auf der Schillerwiese in Göttingen wurde um 1800 erbaut. Seinen in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts drohenden Abriss verhinderte die Stadtverwaltung, indem sie ihn als Baudenkmal auswies und in den 30er Jahren renovieren ließ. Im Jahr 2004 wurde er erneut saniert und dient heute unter anderem als romantische Kulisse für Hochzeiten.