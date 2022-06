Inspirierende Restaurant-Designs

Die Einrichtung eines Restaurants ist heutzutage fast so wichtig wie die Speisekarte, denn der Gast möchte gerne das Gesamtpaket und sich beim Essen rundum wohlfühlen. Dementsprechend viel Mühe geben sich die Architekten und Interior Designer, wenn sie ein neues Restaurant zum Leben erwecken oder ein altes Lokal modernisieren. Und so manches Ergebnis ist dabei so beeindruckend schön, dass man am liebsten sofort dort einziehen würde. Das geht natürlich leider in den wenigsten Fällen, aber es spricht nichts dagegen, neben einem gut gefüllten Bauch auch ein wenig Inspiration mit nach Hause zu nehmen. Denn was uns im Restaurant um die Ecke beeindruckt, funktioniert ganz sicher auch in den eigenen vier Wänden. Hier kommen fünf spannende Restaurant-Designs, die euch als Inspirationsquelle für die eigene Wohnungsgestaltung dienen können.