Top 5: Wohnen aus einem anderen Blickwinkel

Manchmal holt uns der Alltag in unserer Wohnung ein, die Decke fällt uns auf den Kopf und alles wirkt zu eintönig – da hilft nur eins: Abstand nehmen, zwei Schritte zurücktreten und das Ganze einmal aus einer anderen Perspektive betrachten. Und falls das nicht hilft: Wir bei homify haben eine Vielzahl inspirierender Projekte, Bilder und Experten, die euer Wohnen noch schöner gestalten.

Dass beispielsweise ein kleines Bad kein Grund zum Verzweifeln ist und ein Wohnzimmer gestalten gar nicht so viel Aufwand bedeuten muss, haben wir euch in der letzten Woche nähergebracht. Und dass auch ihr euch manchmal doch einfach nach einem Traumhaus oder einem Urlaub im Süden sehnt, beweisen zwei unserer meistgelesenen Artikel diese Woche aus unserer Rubrik homify 360°. In dieser Kategorie stellen wir euch mehrmals die Woche Projekte aus aller Welt vor und gewähren euch einen Rundum- sowie Einblick in das Gebäude: Die Fassade, Innenraumgestaltung und Einrichtung nehmen wir für euch genauer unter die Lupe.

Was euch sonst noch in den letzten sieben Tagen in unserem Magazin besonders interessiert hat, zeigen wir euch in unseren Top 5.