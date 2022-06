Sonntag im Bett

So gemütlich ein Frühstück im Bett auch sein kann, so traurig kann es enden… Kaffee auf dem Kissen, Marmelade in den Haaren und Orangensaft-Ränder auf der Bettdecke sind nur die Anfänge! Regel Nummer Eins im Handbuch für fortgeschrittene Bett-Frühstücker besagt: Immer eine standesgemäße Ablage in der Nähe haben. Sind Tablett und Nachttisch nicht groß genug, stellt man Aufschnitt & Co. lieber auf der Kommode oder dem Sideboard ab.