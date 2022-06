homify 360°: Haus des Lichts

Lange galt Singapur als eine strenge Geschäftsstadt, aber seit dem Bauboom in den 1970er Jahren hat sich diese völlig neu erfunden. Besonders attraktiv wirkt die Stadt auf Touristen wegen seiner Gegensätzlichkeiten: Hier treffen imposante Bauten, traditionelle östliche Kultur und westlicher Chic aufeinander. Ethnische Gruppen wie Chinesen, Maleien, Inder, Europäer und verschiedene Religionen leben in Singapur auf engstem Raum friedlich miteinander und beeinflussen sich in ihrem Handeln, Leben und Wohnen.

Architektonisch wird das Erscheinungsbild des Inselstaats durch glitzernde Shopping-Malls, Wolkenkratzer und schwebende Palmengärten geprägt. Ein wahres Wetteifern namhafter Architekten findet längst in Singapur statt. Jeder mit Rang und Namen möchte die Stadt mit seiner eigenen gestalterischen Handschrift verschönern. Kurz zur architektonischen Geschichte: Im Jahr 1965 wurde Singapur aus der Föderation mit Malaysia ausgeschlossen und ist nun seit fast 50 Jahren unabhängig. Zu Anfang erging es dem Kleinstaat mehr schlecht als recht, da er lediglich von seinem Hafen am Singapore River profitierte. Dank einer strebsamen und fleißigen Bevölkerung lies der Erfolg nicht lange auf sich warten und es wurden in den Himmel wachsende Hochhäuser zum Symbol für den rasanten Aufstieg errichtet. Inzwischen gehört Singapur zu den dicht besiedelten und wohlhabendsten Staaten im südasiatischen Raum.

Den Auftakt machte 1973 der UIC Tower von Chan Kui Chuan. Zugunsten eines Doppelturmprojekts von Ben van Berkel wurde der mit 152 Metern höchste Wolkenkratzer Südasiens allerdings jüngst abgerissen. Hingegen zählt das im Jahr 1974 von James Ferrie realisierte Axa Building dank seiner filigranen, mit skulpturalen Sonnenblenden ornamentierten Gebäudehülle, bis heute zu einem der schönsten Bürotürme der Stadt. Inzwischen werden immer mehr Wolkenkratzer aus den Böden gestampft und ein strebsames Wetteifern innerhalb der Architektenliga hat längst begonnen wobei sowohl die physikalischen Gesetze als auch die Anziehungskraft der Erde überwunden werden.

Natürlich muss auch gesagt werden, dass der Bauboom zu einer Verdrängung des architektonischen Erbes führt und die Stadt nach und nach ihre Seele zu verlieren droht. Einen unrühmlichen Höhepunkt bildete 1984 die Zerstörung des zwanzig Jahre zuvor im Fort Canning Park eröffneten Nationaltheaters. Alfred Wong hatte dem Theater eine gleichermaßen moderne sowie asiatisch anmutende Eingangsfront aus spitz nach oben zulaufenden orangeroten Rhomben verliehen. Seit einigen Jahren setzt sich der Staat für den Erhalt der traditionellen Baukultur in bestimmten Vierteln ein, die mit ihren kleinen Geschäftshäusern, Tempeln, Kirchen und Moscheen das einstige Stadtbild prägten.

Eine Brücke zwischen traditioneller und moderner Baukultur bietet das Wohnhaus, das wir euch heute vorstellen werden. Das Reihenhaus vereint die Elemente Licht, Luft und Wasser in der konzeptionellen Entwurfsarbeit.