Gemütliche Schlafzimmer

Nichts ist weniger erholsam, als der Anblick unaufgeräumter Kleidung in Räumen, in denen man schläft und entspannen will. Um in eurem Schlafzimmer für Ordnung zu sorgen, ist es unerlässlich, genügend Stauraum zu Verfügung zu haben. Die unaufdringlichen Einbauschränke in diesem Beispiel bieten jede Menge Ablagefläche. Ganz besonders praktisch sind die Türen, die die Funktion erfüllen, die Kleidung oder andere Dinge, die darin aufbewahrt werden vor Staub zu schützen. Eine einheitliche Farb- und Materialgebung wie bei diesem Beispiel zaubert ein einheitliches und geordnetes Erscheinungsbild.