Penthouse am See

Wer das Glück hat, in erhöhter Lage am malerischen Zürichsee zu wohnen, kann sich über einen atemberaubenden Ausblick auf kristallklares Wasser und schneebedeckte Alpengipfel freuen. Kein Wunder also, dass bei solchen Immobilien die Aussicht ganz klar die Hauptrolle spielt. So auch bei dem exklusiven Penthouse, das wir euch heute zeigen wollen. Die Architekten von Hürlemann haben die in die Jahre gekommene Privatwohnung aus den 70ern renoviert, umgestaltet und auf die Bedürfnisse der neuen Bewohner zugeschnitten. Diese freuen sich jetzt nicht nur über ein geniales Panorama vor dem Fenster, sondern auch über ein modernes, stylishes und komfortables Zuhause.