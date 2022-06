5 geniale Häuser, die ihr euch unbedingt näher ansehen müsst

Dieses Haus der K6Architekten vereint eigentlich alles, was man sich von einem modernen Wohngebäude wünscht. Platz, Design und hoher Komfort mit 200 Quadratmetern Wohnfläche verteilen sich auf drei Etagen und kleiden sich in eine äußerst zeitgenössische Gestaltung. Dank großer Fenster ist der Bau lichtdurchflutet, auf der hier abgebildeten Gartenseite trumpft er außerdem mit einem zweigeschossigen, offenen Luftraum auf, was das Wohnen in diesem Haus zu einem echten Erlebnis macht. Holzterrasse, Wasserbecken und Rasenfläche sorgen auch außerhalb des Innenraums für Luxus.