Amerikanischer Traum vom Haus

Blicken wir nun in den Innenbereich und beginnen in der Küche, wobei sogleich das leuchtende Grün der Schrankfronten ins Auge sticht. Nach der Fassade in relativ neutraler Gestaltung, kommt mit dieser Aufmachung ordentlich Farbe ins Spiel. Den Abschluss der modernen Küchenzeile bildet eine schwarze Arbeitsfläche in ebenfalls glänzender Optik. Der Fliesenboden in mattem Grau sowie die Wände in Weiß geben der Küche ihren nötigen Wirkungsraum. Ebenfalls in schlichtem Design wurde der Essbereich gewählt, wobei die gestreiften Auflagen in Weiß-Grün die gestalterische Palette erweitern.