Keine Wohnung wie jede andere

Ess- und Wohnzimmer befinden sich in einem großen Raum. Der Blick auf den Essbereich zeigt ein stimmiges Zusammenspiel unterschiedlicher Designelemente. Am Kopf des Glasesstischs zieht eine Designikone alle Blicke auf sich: Der Mackintosh-Stuhl mit der hohen Rückenlehne sticht hervor, passt sich aber dennoch dem Look der restlichen Einrichtung harmonisch an. Auch die Lampe und das Regal sind echte Hingucker, die den originellen Charakter der Wohnung unterstreichen.