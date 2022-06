Vollgemüllter Schuppen wird gemütliches Häuschen

Habt ihr auch noch einen alten Schuppen in eurem Garten stehen, in dem nur ein paar Gartengeräte und Krempel untergebracht sind? Macht mehr daraus! Wie wäre es, wenn ihr aus der alten Bude einen herrlichen Rückzugsort zaubert? Genau das haben die Experten von Masanobu Takahara mit der alten Scheune ihrer Kunden gemacht. Mit viel Handarbeit, dafür wenig Kosten, wurde aus dem Verschlag ein richtiges kleines Häuschen, in dem nun in Ruhe eine Tasse Tee genossen, ein Buch gelesen oder ordentlich gespielt werden kann.