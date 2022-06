Geht nicht, gibt's nicht! So bekommst du in jedes Bad eine Waschmaschine

Für ein stilvolles Interieur im kleinen Badezimmer sollte die Waschmaschine auch optisch in den Raum eingegliedert werden. Hier bietet sich die übliche, weiße Variante an, da diese hell und unauffällig wirkt und sich leichter in einen kleinen Raum einpassen lässt. Dunkle oder poppige Farben wirken im kleinen Bad zu dominant und verkleinern den Raum optisch.

Es ist empfehlenswert, die Wandgestaltung in einer hellen Farbwahl zu wählen, um die Maschine einerseits einzugliedern und andererseits auch den kleinen Raum optisch zu vergrößern. Hierzu passt eine Maschine in klassischem Weiß deutlich besser als die bunte oder schwarze Variante. Auflockernde Farbakzente für wohnliches Flair können mit einigen farbigen Badaccessoires gesetzt werden, dennoch sollte die Dekoration nicht überladen wirken. Für eine offene Raumwirkung sind diese an der dem Eingang gegenüberliegenden Seite zu platzieren, da sie so einen gekonnten und dennoch dezenten Blickfang bilden. Weitere kreative Inspirationen zum Thema Badezimmerasseccoires findet ihr in diesem Ideenbuch.