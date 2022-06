Zeitlose Ideen für den Garten – 6 Tipps zur Gestaltung

Viele Menschen träumen vom eigenen Garten mit wundervollen Blüh- und Nutzpflanzen, die auch ihren Zweck in der eigenen Küche erfüllen. Mit einem Garten verbinden allerdings auch viele Menschen einiges an Arbeit und Stress – das ist zwar wahr, allerdings lohnt sich garantiert jede Sekunde, die ihr in euren hauseigenen Garten investiert.

Warum? Ganz einfach, das Pflanzen von farbenfrohen Blumen, die Bewässerung von praktischen Nutzpflanzen wie Tomaten, Chilis oder Bohnen und die Zeit an der frischen Luft sind einfach Gold wert. Wenn auch ihr in diesem Sommer gerne süße Erdbeeren ernten und an lauen Sommerabenden den Blick in euren prächtigen Garten genießen möchtet, solltet ihr jetzt weiterlesen.

Denn wir haben für euch in diesem Ideenbuch 6 unschlagbare Tipps zusammengestellt, mit denen ihr euren eigenen Garten in ein wahres Paradies verwandeln könnt. Noch in diesem Sommer die prächtigen Blüten von Hortensien, Rosen & Co. genießen – so geht's!