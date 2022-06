Das brilliante Einfamilienhaus

In Baden-Württemberg gibt es ein ganz spezielles Einfamilienhaus, das aus all den klassischen Einfamilienhäusern hervorsticht. Die Experten von Schiller Architektur kreierten ein Zuhause, in dem jedem Mitglied der großen Familie genügend Privatssphäre garantiert wird. Wie man das am besten macht? Indem man die Eltern ausquartiert. Ganz so streng ist es allerdings nicht! Wie clever das Team um Partick Schiller den Neubau organisiert hat, können wir uns dank der Fotos von P-S-Foto aus Gehrstetten nun im Detail ansehen…