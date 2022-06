Maisonettewohnung mit überraschenden Details

Heute führt uns unsere Reise in die Modemetropole Mailand, wo nicht nur die Menschen gut gekleidet sind, sondern auch die Wohnungen ordentlich etwas her machen. Zumindest, wenn man die Maisonettewohnung als Beispiel nimmt, die das Architekturstudio disegnoinopera für eine junge Familie gestaltete. Der 160 m² große Wohnraum erstreckt sich über zwei Etagen, wovon die erste ein großes Wohn- und Esszimmer, eine Küche, ein Bad und ein Kinderzimmer umfasst und die zweite das Schlafzimmer samt Ankleide und Badezimmer sowie einen Wintergarten und einen Balkon. Jeder Raum wurde sehr modern und stylish in Szene gesetzt, strahlt dabei aber auch einen unverkennbaren und ganz eigenen Charakter aus. Viel Spaß auf unserem Rundgang durch diese italienische Traumwohnung.