Wenn Stil und Komfort Hand in Hand gehen

Ein gepflasterter Weg führt am Vorgarten vorbei direkt zur knallgrünen Haustür, die in der Holzfassade des Baus einen kräftigen Akzent setzt. Daneben lockern große Fenster die Front auf und lassen das in Holzbauweise errichtete Einfamilienhaus einladend und freundlich wirken. Die klaren Linien und das bündig abschließende Dach geben dem Wohngebäude einen modernen Look.