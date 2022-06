So schützt ihr euer Mauerwerk vor Feuchtigkeit

Fassaden aus Klinker sind besonders beliebt und in der Regel auch robust. Von Zeit zu Zeit muss man sich aber auch ihnen widmen, z.B. wenn sie stockfleckig werden, also von Feuchtigkeit durchzogen sind. Mit etwas Arbeit und üblichen Chemikalien kriegt ihr die Ziegelmauer aber wieder so hin, dass sie fast wie neu aussieht.

Am besten mischt man einfach Chlorbleiche zu gleichen Teilen mit Wasser, wenn es sich um einen Pilz- oder Stockfleckenbefall handelt. Wand anfeuchten und Bleichelösung drauf sprühen, dann abschrubben. Sieht man keinen Effekt an der Wand, muss eventuell reine Bleiche ran oder man braucht andere Chemikalien, wenn es sich um eine andere Verschmutzung wie z.B. Rost oder Algen handelt.

Besonders hartnäckige Flecken bekommt man mit einem Dampfdruckgerät in den Griff. Das kann man sich im Baumarkt ausleihen.