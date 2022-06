Energieeffizient Bauen für einen grüneren Fußabdruck

Überzogene Heizungskosten, hoher Stromverbrauch, stickige Luft und dann auch noch eine schlechte Ökobilanz? Schon beim Bau oder spätestens bei der Sanierung kann man bei seinem Haus darauf achten, dass man energieeffizient plant. Das bedeutet auf lange Sicht nämlich nicht nur geringere Kosten, sondern auch einen grüneren Fußabdruck.

Wie das geht? Das Gebäude soll sich in den natürlichen Stoffkreislauf eingliedern. Dazu nutzt man einfach Materialien, die am Ende der Lebensdauer des Hauses leicht entsorgt werden können. Dazu sollte es auch während des Betriebs ressourcenschonend und effizient sein.

Am besten fängt man mit der Minimierung des Wärmeverlustes an, indem man ordentlich dämmt und das Ausweichen warmer Luft nach Außen verhindert. Dazu zeigen wir euch in diesem Ideenbuch auch, welche Fenster ihr am besten einbaut. Energiekosten spart man auch durch die Nutzung passiver solarer Einstrahlung und durch eine gute Belüftungsanlage. Auch, wer auf natürliches Licht setzt, spart und zwar nicht nur Energie, sondern auch ein schlechtes Gewissen.

So könnt ihr quasi dabei zugucken, wie euer ökologischer Fußabdruck immer grüner wird und ganz nebenbei spart ihr auch noch jede Menge Geld.