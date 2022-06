Hüttencharme im Luxus-Chalet

Das Chalet in den französischen Alpen macht mit seiner imposanten Größe bereits auf den ersten Blick mächtig Eindruck. Als exklusive Ski-Lodge direkt am Fuße der Pisten bildet es den idealen Ausgangspunkt für alle Schneesportfans. Der Entwurf verbindet Elemente der traditionellen Alpenarchitektur der Region mit einem zeitgemäßen Twist, der den Ansprüchen des modernen Hüttenlebens gerecht wird. An der Fassade treffen Naturstein und Holz auf große Glasflächen, jede Menge Komfort und eine stimmungsvolle Beleuchtung.