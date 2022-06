Radikale Verwandlung einer Wohnung

Auch bei Betrachtung des neu gestalteten Wohnzimmers kommen wir nicht aus dem Staunen heraus. Sofort fällt der neue Bodenbelag in Wabenstruktur auf, wobei die Sechsecke in Creme, Hellgrau und Anthrazit gehalten wurden, was dem Raum zusätzlich Dynamik verleiht. Eine Sitzgruppe greift die Farben auf und fügt sich damit harmonisch in das Gesamtbild ein. Über die Wand hinauslaufende Regale bieten Stauraum ebenso wie die Wandregale, die vor der Treppe aufgestellt wurden und aufgrund ihrer besonderen Aufmachung zusätzlich für eine individuelle Note sorgen.