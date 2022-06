Räumlichkeiten für jede Feier: Outdoor

Was gibt es Schöneres, als in warmen Nächten eine Party im Garten zu feiern? Vielleicht ist es der Sommer oder die Erinnerung an den letzten Urlaub: Die Stimmung bei einer Feier unter freiem Himmel ist einfach anders als wenn wir in die eigenen vier Wände einladen. Um ein stimmungsvolles Ambiente zu zaubern, eignen sich besonders Lichterketten in warmen Farbtönen oder Kerzen. In dem hier zu sehenden Beispiel wurden Bäume und Säulen mit kleinen Glühlampenschnüren umwickelt. Eine einfache, aber wirkungsvolle Methode, um ein einladendes Flair zu schaffen. Neben ausreichend Sitzgelegenheiten sollte man je nach Intention der Feier noch ein paar andere Dinge bereitstellen: Bei einer Grillparty natürlich den Grill, Essen und Geschirr. Für einen gediegeneren Abend bieten sich Entspannungsmöbel wie Hollywoodschaukel oder Loungechairs an. Für jede Party unverzichtbar ist eine Musikanlage sowie eine gute Musikauswahl. Und wenn man einen wilderen Abend plant, sollte man die Anzahl der Sitzgelegenheiten lieber etwas reduzieren und unbedingt ausreichend Platz zum Tanzen schaffen.

Ein weiterer Vorteil von Gartenpartys ist es, dass in der Regel weniger Aufräumarbeiten anfallen: Es gibt keinen Teppich, aus dem Rotweinflecke oder eingeriebene Erdnussflips entfernt werden müssen und wischen muss man die Bodenplatten auch nicht – Fegen genügt, den Rest erledigt der nächste Regenguss. Die Gartenmöbel sind auch meist wasserfest und leichter abwischbar als das teure Veloursofa. Und um den Geruch von kaltem Rauch, wie er bei Drinnenpartys oft am nächsten Tag in den Räumen hängt, brauchen wir uns auch keine Gedanken zu machen.