3 x vorher, 4 x nachher: Fotos einer genialen Küchenrenovierung

Das Haus, das wir uns gleich von innen ansehen werden, befindet sich in Gosforth, einem Bezirk in Newcastle upon Tyne. Die Küche, die eigentlich das Herzstück eines Hauses bildet, befindet sich in diesem Heim in einem miserablen Zustand. Nicht zuletzt augrund der Tatsache, dass die Küche bei der Festlegung des Liegenschaftswerts eine entscheidende Rolle spielt, hatten die Hausbewohner entschieden, diesen Wohnbereich wieder auf Vordermann zu bringen.

Veraltet und dunkel – der Raum war wahrlich kein Ort, wo Träume wahr werden. In-Toto Kitchens Newcastle kam den Bewohnern zu Hilfe. Der Küchenbereich sollte erweitert, erhellt und erneuert werden. Das Resultat lässt sich durchaus sehen!

Hereinspaziert, hereinspaziert! Wir zeigen euch die verblüffende Verwandlung.