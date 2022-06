Ein Haus voller Harmonie

Die optimale Raumaufteilung spielte eine wichtige Rolle beim vedischen Bauen. Die Häuser werden dabei so entworfen, dass die verschiedenen Aktivitäten, welchen die Bewohner in den jeweiligen Räumen nachgehen, optimal auf den Stand und die Energiequalität der Sonne ausgerichtet sind. Es gibt also in jedem Haus einen idealen Platz für das Wohnzimmer, die Küche, das Bad usw. Die perfekte Lage für das Esszimmer ist der vedischen Lehre zufolge im Süden des Hauses, da man die wichtigste Mahlzeit um 12 Uhr zu sich nehmen sollte, wenn die Sonne im Zenit steht und die Verdauungskraft am größten ist.