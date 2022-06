Fabelhafte 2-Zimmer-Wohnung mit Ausblick

Was wie ein Inserat auf der Suche nach der Traumwohnung klingt, ist für die Bewohner dieser Wohnung bereits Wirklichkeit geworden. Sie dürfen die 2-Zimmer-Wohnung mit fantastischem Ausblick bereits ihr Eigen nennen. Der Fotograf Michal Mlynarczyk hat das Interieur der Wohnung sowie faszinierende Details für uns in Bildern festgehalten. So könnt auch ihr jetzt einen Blick in die stilvoll eingerichteten vier Wände werfen…