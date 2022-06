Beeindruckende Verwandlung einer alten Wohnung

Was für eine Verwandlung! Jetzt gibt strahlendes Weiß den Ton im modernen Schlafzimmer an, das so viel heller, freundlicher und großzügiger wirkt als vorher. Darüber hinaus hat man den Raum mit einem Teil vom Flur und einem dahinter liegenden Mini-Zimmer verbunden und ihn so um eine Ankleide erweitert. Fenster und Böden wurden ausgetauscht, die altbackene Tapete musste weichen und schon entsteht ein Ambiente, das Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt und zum Entspannen einlädt.