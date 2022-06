7 überraschend preisgünstige Varianten den Hauswert zu steigern

Besonders das Badezimmer gilt als Aushängeschild hinsichtlich des Gesamteindrucks einer Immobilie. Wer nicht das nötige Budget für eine Grundsanierung hat, sollte zumindest darauf achten, dass die Badezimmerarmaturen und -möbel im bestmöglichen Zustand sind, denn gerade verschmutzte Badarmaturen wirken nicht besonders einladend und hinterlassen einen schlechten Eindruck.

Bei der Reinigung sollten besonders die Oberflächenbeschaffenheit und die Materialien beachtet werden. Die Badarmaturen können aus hochglänzendem Chrom, eingebranntem Lack oder Edelstahl bestehen. Daher sollten die Reiniger und Lappen immer nach den Herstelleranweisungen ausgewählt und angewandt werden, da die Armaturen sonst unter der falschen Reinigung irreparablen Schaden nehmen könnte. Dies gilt auch für die Badezimmeroberflächen wie Holz, Keramik oder Naturstein. Hier ist die Verwendung von weichen Lappen und nicht allzu scharfen Reinigern empfehlenswert. Am besten verwendet man zunächst erst einmal einfaches Spülmittel, um groben Schmutz und Kalkflecken zu entfernen. Sind die Verschmutzungen jedoch hartnäckigerer Natur verwendet man Essigreiniger und ein Microfasertuch. Danach sollte unbedingt ausgiebig mit frischem Wasser nachgespült und nachpoliert werden.

Für schwierige Stellen jenseits der leicht zugänglichen Oberflächen, wie an der Verbindungsstelle zwischen Armatur und Waschbecken oder unter dem Griff der Armatur, bietet sich die Verwendung einer ausgedienten Zahnbürste an, um das Badezimmer wirklich gründlich zu säubern. Auch der Perlator sollte bei der Reinigung nicht außer Acht gelassen werden. Stellt jemand den Wasserhahn an und das Wasser spritzt in alle Richtungen hinterlässt das keinen guten Eindruck. Er sollte abgeschraubt und über Nacht in Essigreiniger eingelegt werden, um einen idealen Fluss des Wassers zu gewährleisten.