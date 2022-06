Mehr Platz im Einfamilienhaus

Wenn im eigenen Zuhause plötzlich die Wände immer näher kommen und man sich uninspiriert und eingeengt fühlt, wird es Zeit für eine Veränderung. Viele Häuser aus den 60er und 70er-Jahren entsprechen mit ihren oft kleinteiligen Grundrissen und engen Räumen nicht mehr den Ansprüchen, die wir heutzutage an modernes Wohnen stellen. Deshalb entscheiden sich immer mehr Hausbesitzer früher oder später für eine Wohnraumerweiterung, welche die Lebensqualität erheblich steigert. Ob in der Höhe, Breite oder Tiefe – es gibt wohl bei so gut wie jeder Immobilie die Möglichkeit, bisher ungenutzte Fläche in zusätzlichen Wohnraum zu verwandeln. In Bochum halfen die Architekten von ONE!CONTACT ihren Kunden dabei, mehr Platz, Licht und Luft in ihr 1963 erbautes Einfamilienhaus zu bringen und es generell moderner zu gestalten.